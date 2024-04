„Zmije si v rekonstruovaném domě zalezla do dutiny ve zdi,“ řekl Deníku Milan Polák, velitel výjezdové jednotky rožmitálského sboru dobrovolných hasičů, která se na zásahu podílela spolu s příbramskými profesionálními hasiči.

Jak potvrdila mluvčí středočeského hasičského záchranného sboru Veronika Švorcová Mocová, dutina musela být kvůli vyproštění hada zvětšena, šlo přitom o lehčí bourací práce.

Zmije byla poté převezena na místo vzdálené od lidských obydlí a vypuštěna do volné přírody.

Pro rožmitálskou výjezdovku to byla první zkušenost s odchytem hada. Podle vzpomínek tamních dobrovolných hasičů, kteří už patří mezi pamětníky, pár zásahů souvisejících s hady v minulosti ve městě bylo, pokaždé šlo ale o neškodné užovky.

Zmije obecná je jediný jedovatý had s přirozeným výskytem v české přírodě. Je plachá a člověku se snaží za všech okolností vyhnout. Pokud by v rožmitálském domě bylo rušno, nepochybně by se tam vůbec nenastěhovala.

Na webu pražské zoologické zahrady představují odborníci zmiji jako neprávem obávaného hada: „Její jed je účinný, avšak zmije s ním šetří a při uštknutí ho obvykle vpraví jen málo nebo dokonce žádný. Pro zdravého dospělého člověka tak její kousnutí nepředstavuje vážnější hrozbu.“