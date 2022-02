„Kdybych měl křišťálovou kouli, tak rád odpovím zcela konkrétně. Myslím si ale, že se nic dramatického nestane, protože se lidé poslední dva až tři měsíce začali i díky proočkovanosti hodně vracet. Takže se nedomnívám, že by například do bazénu najednou začalo skokově chodit o třicet procent lidí víc. Je to i proto, že omezený počet návštěvníků zůstává a my jsme se už v současnosti dostali téměř na maximální kapacitu,“ řekl Slab.

Bez covidových certifikátů. Nově budou moci na akce a do restaurací i neočkovaní

Při loňském tvrdém lockdownu klesla návštěvnost až na čtyřicet procent ve srovnání s časem před pandemií. Situace se ale pomalu vrací k normálu.

„To se například týkalo zimáku. Za poslední čtyři měsíce to je ale už opět přes osmdesát až devadesát procent. A pokud opět zmíním bazén, tak se nám zde návštěvnost vrátila zhruba na sedmdesát až osmdesát procent,“ vysvětlil ředitel.

Zlepšení vztahů

Slab upozorňuje, že opadnutím kontrol bezinfekčnosti pomůže k zlepšení vztahů ve společnosti.

„Nejde jen o návštěvnost, byť je pro nás také důležitá, jde tady hlavně také o lidský přístup. Bude vůči nám padat méně sprostých slov. A myslím si, že to pomůže uvolnit napětí u lidí a provozovatelů. To zde cítíme hodně. Takže stoprocentně toto rozhodnutí vítáme,“ dodal ředitel.

PŘEHLEDNĚ: Co přináší pandemický zákon. Karanténa přes SMS i omezení řemeslníků

V Divadle A. Dvořáka Příbram rozhodnutí taktéž vítají všemi deseti. Ředitel Petr Bednář nicméně ví, že za návratem k normálu bude stát obrovský kus práce.

„Například v návštěvnosti se v případě předplatitelů vůči roku 2019 dostaneme o čtyři až pět let nazpět. Takže to celé budeme muset budovat znovu. Doufáme tak, že to nevezme moc dlouho. Divadlo samozřejmě neumře, měli jsme lepší časy, měli jsme i horší časy, ale pandemie ho zasáhla obrovsky,“ konstatuje ředitel s tím, že zůstává optimistický a v Divadle A. Dvořáka se těší na návrat publika.