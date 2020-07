Nejvzácnější tekutinou na světě je bezesporu voda. Bez ní by totiž neexistoval život. Stejně jako pro člověka je voda důležitá také pro zvíře. Pokud jde o ta žijící v zajetí, jsou v tomto ohledu závislá na svém majiteli. Ten by svému mazlíčkovi měl tekutin zajistit dostatek, zvláštní pozornost by jim pak měl věnovat v létě, kdy parné dny zvířata často značně vyčerpávají.

Množství tekutin

Kočka by měla vypít asi 40 mililitrů vody denně na kilogram hmotnosti. Kočka, která váží 3,5 kilogramu, by tedy měla spotřebovat asi 140 mililitrů vody denně. U psa je to přibližně 50 mililitrů na kilogram, pes vážící 20 kilogramů by tak měl vypít asi litr vody denně. Potřeby každého zvířete jsou individuální, s parnými dny se potřeba pít může zvyšovat.

„Psi jsou za velkých veder odkázaní pouze na zrychlené dýchání a vyplazený jazyk. Proto by měli mít po celý den dostatečný přísun spíše studené pitné vody. Pitný režim psa je klíčový, proto napájejte psa, co to jde,“ radí veterinář Peter Lizoň.

Nejvíce jsou tropickými teplotami ohrožena psí plemena s krátkým čenichem a širokou lebkou, jako jsou třeba boxeři nebo buldoci. Jejich těla se hůře ochlazují. Ohroženi dehydratací jsou také psi, kteří nejsou v dobré fyzické kondici nebo trpí obezitou. U koťat a štěňat, ale také u zvířecích seniorů či nemocných zvířat, je třeba hlídat pitný režim důsledněji.

Individuální potřeby

U psů spotřebu tekutin ovlivňuje nejen například fyzická aktivita, ale také krmivo. Psi, kteří konzumují pouze granule, budou potřebovat více vody než ti psi, kteří jedí maso nebo konzervované krmení. U nekvalitních krmiv se navíc potřeba pít může zvýšit, protože obsahují často větší množství soli.

Na dostatek vody je třeba myslet v parných dnech hlavně při procházkách. Dehydratace je nebezpečná a u zvířete může nastat během hodiny. Psovi tak nestačí napít se až doma, majitel by s sebou vždy měl mít dostatek čerstvé vody a přenosnou misku. To platí také při cestování.

„Zejména při delší cestě by měli řidiči dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře proběhnout a napít se,“ doporučil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Venčení je také v tropickém počasí vhodné při příjemnějších teplotách, které obvykle bývají ráno nebo večer. Je třeba dávat pozor na rozpálený asfalt, který může psovi popálit tlapky. Pes jistě v parných dnech místo aportů, běhání a jiných v takovém počasí nevhodných aktivit dá přednost osvěžení v rybníce. Pokud svému nejlepšímu příteli chcete ulevit a osvěžit jej sami, v žádném případě na něj nelijte studenou vodu. Zvíře by mohlo dostat šok. Dobrou alternativou je například potírání navlhčeným hadrem nebo zábal. Látka ale nesmí být příliš studená.

Nebezpečí přehřátí

Přehřátí organismu vám napoví hned několik příznaků. Zvíře bude apatické, často si bude sedat nebo polehávat, hodně slinit, zadýchávat se nebo kašlat. V horším případě se může objevit i zvracení, horečka, bušení srdce, průjem a neschopnost pohybu.

„Pokud už přeci jen dojde k přehřátí zvířete, pak je nutné provést první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc veterinárního lékaře,“ doplnil Semerád.

Pokud chcete předejít problémům, sledujte, zda zvíře dostatečně pije a vyprazdňuje se přiměřeně.

Omezený, či naopak nadměrný příjem tekutin signalizuje onemocnění. Pokud zvíře pije málo, může to svědčit o parvoviróze, leptospiróze či zánětu slinivky břišní. Naopak přílišná konzumace vody poukazuje na infekční onemocnění močového měchýře nebo cukrovku. V obou případech je třeba se obrátit na veterinárního lékaře.

Rekordmani v pití vody



Rekordmanem v množství vody vypité na jeden zátah je velbloud. Když je vyčerpaný, dokáže jí vypít až 130 litrů. Vydrží i týden nepít, na což má adaptovaný krevní oběh.



Tarbíkomyš dokáže bez vody vydržet i celý život. V poušti sbírá semena a rostlinky, které mají aspoň trochu vody, a z nich pak žije několik let.



Vůbec nepotřebuje pít ani kočka pouštní. Ta získává veškerou vodu z jídla. Její jídelníček se skládá z hlodavců, ptáků a drobných zvířat.



Těla pouštních štírů jsou složena z nerozpustné látky, která zabraňuje přebytečnému odpařování tekutin.



Moloch ostnitý je ještěrka, která sbírá vodu z ranní rosy díky svým ostnům. Ty ji díky svým kanálkům udrží nějakou dobu. Voda jí pak kanálky stéká přímo do tlamky.



Největším suchozemským pijanem je slon. Za jediný den vypije 100 až 150 litrů vody. K té se v savaně prohrabe i skrz písek.